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Страстный секс победит вирус «нового гриппа»
Учеными из Пенсильвании (США), представителями Университета Уилкса, установлено, что с помощью страстного секса можно повлиять на увеличение концентрации в организме человека иммуноглобулина A. Данное вещество помогает организму в борьбе с многочисленными вирусными инфекциями, включая представителя нового «аусси-гриппа», активно распространяющегося в Австралии. Информационные сообщения опубликованы в издании The Sun.

Основываясь на проведенных исследованиях, определено, что активные занятия людьми сексом, подразумевается даже любовь с партнером один или два раза в неделю, поднимает иммуноглобулин A в организме на 30%, чего не скажешь о других участниках проведения мониторинга. Естественно, что это дополнительная защита от вирусов для организма.
Страстный секс победит вирус «нового гриппа»


Это не единственный положительный результат, исследования выявили повышение стрессовой устойчивости и снижение уровня недомогания, среди партнеров, регулярно занимающихся сексом.

Особо отмечается, что области заражения новым вирусом гриппа Aussie Flu, так же называемым - H3N2, продолжают расширяться на территории Австралии. Идут предупреждения о самых тяжелых последствиях от него, наблюдаемых в последние десятилетия на континенте.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:35
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