Страстный секс победит вирус «нового гриппа»

Основываясь на проведенных исследованиях, определено, что активные занятия людьми сексом, подразумевается даже любовь с партнером один или два раза в неделю, поднимает иммуноглобулин A в организме на 30%, чего не скажешь о других участниках проведения мониторинга. Естественно, что это дополнительная защита от вирусов для организма.Это не единственный положительный результат, исследования выявили повышение стрессовой устойчивости и снижение уровня недомогания, среди партнеров, регулярно занимающихся сексом.Особо отмечается, что области заражения новым вирусом гриппа Aussie Flu, так же называемым - H3N2, продолжают расширяться на территории Австралии. Идут предупреждения о самых тяжелых последствиях от него, наблюдаемых в последние десятилетия на континенте.