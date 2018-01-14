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Актера Азиза Ансари обвинили в грязных домогательствах
Лауреата «Золотого глобуса», актера Азиза Ансари девушка из Aftermy Awards Emmy обвинила в грязных домогательствах.
Актера Азиза Ансари обвинили в грязных домогательствах


Американский комедиант и актер Азиз Ансари обвинен в домогательствах. Недавно об этом заявила девушка из «Aftermy Awards Emmy». Согласно ее сведениям, лауреат «Золотого глобуса» в период полового созревания вел себя как грубый подросток и грязно домогался ее против ее воли.

В интервью девушка заявила, что познакомилась с актером на «Aftermy Awards Emmy». После общения они обменялись номерами телефонов. После Ансари стал грубо себя вести и приставал к девушке. Никаких видео или фото в доказательство вины Азиза потерпевшая не предоставила.

Стоит заметить, что на церемонию вручения «Золотого глобуса» Азиз Ансари прибыл со значком движения «Time`s Up» - организации активистов, которая поддерживает гендерное равенство и жестко высказывается о насильственных действиях мужчин относительно женщин.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:08
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