Актера Азиза Ансари обвинили в грязных домогательствах

Американский комедиант и актер Азиз Ансари обвинен в домогательствах. Недавно об этом заявила девушка из «Aftermy Awards Emmy». Согласно ее сведениям, лауреат «Золотого глобуса» в период полового созревания вел себя как грубый подросток и грязно домогался ее против ее воли.В интервью девушка заявила, что познакомилась с актером на «Aftermy Awards Emmy». После общения они обменялись номерами телефонов. После Ансари стал грубо себя вести и приставал к девушке. Никаких видео или фото в доказательство вины Азиза потерпевшая не предоставила.Стоит заметить, что на церемонию вручения «Золотого глобуса» Азиз Ансари прибыл со значком движения «Time`s Up» - организации активистов, которая поддерживает гендерное равенство и жестко высказывается о насильственных действиях мужчин относительно женщин.