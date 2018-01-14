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Латвийский таксист чуть не стал свидетелем родов Юлии Проскуряковой
Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как два года назад таксист в Латвии чуть не стал свидетелем ее родов.
Латвийский таксист чуть не стал свидетелем родов Юлии Проскуряковой


Через 2 года после родов жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась рассказом о том, как появилась на свет ее дочь Вероника. Николаев заявил, что песня «Такси, такси…» в свое время стала для него пророческой, так как Юлия чуть не родила в салоне такси в Латвии.

Пара известных любящих звезд Николаев и Проскурякова стали два года назад родителями, чем порадовали не только родных, но и своих поклонников. И теперь, в дни рождения дочери Вероники Юлия рассказывает, как происходили роды, когда девочка решила появиться на свет.

Когда Юля отправилась на фестиваль в Юрмалу, то неожиданно поняла, что ее дочь решила родиться именно в этом городе. Роды начались прямо в салоне заказанного такси. Все завершилось успешно, супруга Николаева была доставлена вовремя в роддом, где и родила благополучно малышку Веронику.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:25
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