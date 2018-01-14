Латвийский таксист чуть не стал свидетелем родов Юлии Проскуряковой

Через 2 года после родов жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась рассказом о том, как появилась на свет ее дочь Вероника. Николаев заявил, что песня «Такси, такси…» в свое время стала для него пророческой, так как Юлия чуть не родила в салоне такси в Латвии.Пара известных любящих звезд Николаев и Проскурякова стали два года назад родителями, чем порадовали не только родных, но и своих поклонников. И теперь, в дни рождения дочери Вероники Юлия рассказывает, как происходили роды, когда девочка решила появиться на свет.Когда Юля отправилась на фестиваль в Юрмалу, то неожиданно поняла, что ее дочь решила родиться именно в этом городе. Роды начались прямо в салоне заказанного такси. Все завершилось успешно, супруга Николаева была доставлена вовремя в роддом, где и родила благополучно малышку Веронику.