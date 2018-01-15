Инженеры нашли возможность возврата кнопки Home в iPhone X

Для возврата заветной кнопки, владельцам придется воспользоваться новой разработкой, в виде специального устройства от китайских инженеров. Данный элемент конструктивно соединяется с гаджетом, используя разъем Lightning.Новинка станет для большинства владельцев iPhone X реальным открытием, так как до недавнего времени, данная кнопка представляла ключевой инструментом по управлению смартфоном.Устройство было представлено в Лас-Вегасе, в рамках проводимой выставки CES 2018. Ко всему прочему, новинка порадует пользователей iPhone возвратом возможности использования аудиоразъема, с традиционным размером - 3,5 миллиметра, который необходим для воспроизведения звука через наушники.Необходимо отметить, что дата выхода в продажу, как сама цена реализации гаджета, до сих пор не известны.