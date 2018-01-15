Инженеры нашли возможность возврата кнопки Home в iPhone X
Китайскими инженерами придуман способ возможности возврата в состав безрамочного флагманского смартфона iPhone X, от всеми известной компании Apple, кнопку Home, ранее размещавшуюся, в моделях предыдущих девайсов, на центральной консоли.
Для возврата заветной кнопки, владельцам придется воспользоваться новой разработкой, в виде специального устройства от китайских инженеров. Данный элемент конструктивно соединяется с гаджетом, используя разъем Lightning.
Новинка станет для большинства владельцев iPhone X реальным открытием, так как до недавнего времени, данная кнопка представляла ключевой инструментом по управлению смартфоном.
Устройство было представлено в Лас-Вегасе, в рамках проводимой выставки CES 2018. Ко всему прочему, новинка порадует пользователей iPhone возвратом возможности использования аудиоразъема, с традиционным размером - 3,5 миллиметра, который необходим для воспроизведения звука через наушники.
Необходимо отметить, что дата выхода в продажу, как сама цена реализации гаджета, до сих пор не известны.
Для возврата заветной кнопки, владельцам придется воспользоваться новой разработкой, в виде специального устройства от китайских инженеров. Данный элемент конструктивно соединяется с гаджетом, используя разъем Lightning.
Новинка станет для большинства владельцев iPhone X реальным открытием, так как до недавнего времени, данная кнопка представляла ключевой инструментом по управлению смартфоном.
Устройство было представлено в Лас-Вегасе, в рамках проводимой выставки CES 2018. Ко всему прочему, новинка порадует пользователей iPhone возвратом возможности использования аудиоразъема, с традиционным размером - 3,5 миллиметра, который необходим для воспроизведения звука через наушники.
Необходимо отметить, что дата выхода в продажу, как сама цена реализации гаджета, до сих пор не известны.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45