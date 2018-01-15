Глобусы с российским Крымом появились в продаже во Франции

В одном из магазинов Франции в продаже выявили глобусы, на которых Крым обозначен как часть Российской Федерации.Обнаружила данный товар Ирена Карпа, секретарь украинского посольства во Франции. Как оказалось, глобусы были изготовлены по заказу крупной французской издательской группы «Eyrolles».В Украине уже не раз резко реагировали на то, как в некоторых публикующихся материалах принадлежность полуострова Крым Украине подвергалась сомнению. К примеру, в ноябре прошлого года в украинском МИД возмущались тому, что американская газета «New York Times» в статье отметила на карте Крым как «спорную территорию».Напомним, полуостров Крым снова стал российской территорией на основании проведенного в нем после государственного переворота в Украине референдума. За то, чтобы вновь воссоединиться с Россией проголосовали почти 97% избирателей Крыма.