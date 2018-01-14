Валерий Меладзе показал своим поклонникам заплыв в бассейне

Под своим видео, Валерий Меладзе отметил, что собирается готовиться к Олимпиаде, но не уверен, что пройдет допинг контроль, особенно после подходящих к концу новогодних праздников. На видео заметно, что музыкант действительно уверенно чувствует себя в воде, это становится понятно из-за того, что за короткое время он смог переплыть весь бассейн.В комментариях поклонники Меладзе положительно высказали свое мнение о кумире. Многие были в восторге от того, что музыкант следит за своим внешним видом даже во время праздников. Поэтому, если бы Меладзе участвовал в Олимпиаде, то, конечно же, он бы получил поддержку своих фанатов.