Lactalis решила отозвать 12 млн банок детского питания, зараженного сальмонеллой

Продукция компании «Lactalis» реализуется более чем в восьмидесяти странах мира. После того, как министерство здравоохранения Франции сообщило о 35 детях, заболевших после приёма некачественного продукта от концерна «Lactalis», производитель начал консультации. Хотя в последние 20 дней случаев заражения сальмонеллой посредством продукции «Lactalis» зафиксировано не было, глава компании Эмманюэль Бенье заявил об отзывной кампании.Масштабнейшая отзывная компания развернётся по всей планете. «Под отзыв» попадает детское питание, выпущенное на заводе «Lactalis» в Краоне (департамент Майен). Дистрибьюторы компании уже извещены о необходимости вернуть заражённое детское питание на завод-изготовитель, а пострадавшим от некачественного продукта будет возмещён ущерб. Впрочем, не все согласны с таким подходом. Глава Ассоциации родителей, чьи дети стали жертвами зараженного сальмонеллой питания, заявляет, что концерну «не купить деньгами молчание общества», которое требует вразумительного объяснения произошедшему.Добавим, что продукция Lactalis (детское питание) в Россию не поступала и на территории РФ не реализовывалась.