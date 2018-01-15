Более 400 тысяч французских граждан до сих пор ждут выплаты долгов царских времен от России

Ранее между Францией и Россией было заключено соглашение о признании закрытыми долгов времен Российской Империи. Но наследники пострадавших вкладчиков до сих пор считают, что вопрос остается актуальным и по сей день.В результате того, что Владимир Ленин отказался от выплаты царских долгов, сотни тысяч держателей облигаций были разорены. Тогда французы в общей сложности инвестировали примерно 15 млрд франков, что сегодня можно сравнить с 53 млрд евро.Наследниками вкладчиков была создана Международная федеративная ассоциация держателей российских займов. Они считают, что стоимость одной из 28 млн бумаг составляет от 10 до 30 тысяч евро.Глава объединения Эрик Санитас сказал, что Россия – не банкрот и далека от этого, а государственный долг срока давности не имеет, поэтому «согласно правилам игры», Россия должна платить.