Лариса Гузеева поделилась с подписчиками милым снимком со своим мужем

Поклонники Гузеевой начали желать паре настоящего счастья, любви и заметили, что телеведущая и ресторатор очень гармонично смотрятся вдвоем. Некоторые комментаторы отмечали, что взгляд Игоря Бухарова печальный, но в целом почти все комментарии говорили о том, что пара выглядит прекрасно и счастливо.Сложно было найти негативные комментарии под фотографией супружеской пары, но, несмотря на это часть подписчиков телеведущей отметили внешний вид Ларисы Гузеевой. Некоторые комментаторы заметили, что подобная одежда старит женщину. Кто-то даже написал, что у Гузеевой «беда со стилем». Однако, всего за один день фотография набрала 22 тысячи лайков.