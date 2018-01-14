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Лариса Гузеева поделилась с подписчиками милым снимком со своим мужем
Недавно в общественном доступе появился снимок, где Лариса Гузеева и её супруг Игорь Бухаров позируют для фотографии. Известная актриса и телеведущая добавила подпись: «Любите друг друга».

Поклонники Гузеевой начали желать паре настоящего счастья, любви и заметили, что телеведущая и ресторатор очень гармонично смотрятся вдвоем. Некоторые комментаторы отмечали, что взгляд Игоря Бухарова печальный, но в целом почти все комментарии говорили о том, что пара выглядит прекрасно и счастливо.
Лариса Гузеева поделилась с подписчиками милым снимком со своим мужем

Сложно было найти негативные комментарии под фотографией супружеской пары, но, несмотря на это часть подписчиков телеведущей отметили внешний вид Ларисы Гузеевой. Некоторые комментаторы заметили, что подобная одежда старит женщину. Кто-то даже написал, что у Гузеевой «беда со стилем». Однако, всего за один день фотография набрала 22 тысячи лайков.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Вчера, 22:17
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