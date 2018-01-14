Даша Жукова для невесты греческого миллиардера стала разлучницей

В своём микроблоге миллиардер Ставрос Ниархос из Греции сообщил, что познакомившись с Дашей Жуковой, он нашёл настоящую любовь. После развода Абрамович и Жукова расстались, и девушка стала отдавать всё своё внимание греческому предпринимателю. Впервые их заметили вместе, когда в Нью-Йорке проходила вечеринка.Данное мероприятие было организовано журналом Garage, основательницей которого является Даша. Позже Ниархос с Жуковой были замечены в Майами на выставке Art Basel , проходившей в декабре прошедшего года. После этого они вместе вернулись в Нью-Йорк. Тридцатидвухлетний Ставрос Ниархос, был намерен жениться на модели Джессике Харт.