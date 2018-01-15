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На отеле Трампа появилась световая проекция со словом Shithole
Над входом в отель Трампа в Вашингтоне появилась световая проекция со словом Shithole (вариант перевода – «грязная дыра»).
На отеле Трампа появилась световая проекция со словом Shithole


Световая проекция огромного размера слова shithole (вариант перевода — «вонючая дыра») появилась в Вашингтоне над входом в отель Трмапа «Trump International Hotel».

Основатель Bell Visuals Робин Бэлл в своем аккаунте Twitter опубликовал видео с проекцией. Бэлл и ранее уже проецировал на отель главы Белого дома фразы с критикой в адрес Дональда Трампа.

В ролике видно, как над входом в здание появляются несколько фраз, сменяющие друг друга. Кроме слова shithole, над входом авторы надписей разместили проекцию со словами «президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».

Напомним, в пятницу Трамп в ходе совещания с сенаторами по вопросам иммиграции назвал страны третьего мира «гадюшником». В частности, он якобы упомянул ряд африканских государств, Гаити и Сальвадор.
Политика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00
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