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Чемпионат по дрифту: динамичный заезд ВАЗ-2101 с мотором V8
После завершение чемпионата Восточной Европы по дрифту в интернете появилось видеосъёмка динамичного заезда российской «копейки». Правда, ВАЗ-2101 был основательно переделан и оснащён могучим восьмицилиндровым V-образным мотором.

Чемпионат по дрифту: динамичный заезд ВАЗ-2101 с мотором V8


Последний чемпионат по дрифту среди стран Восточной Европы запомнится многим зрителям удивительными по красоте заездами. Теперь и пользователи интернета получили возможность увидеть собственными глазами всенародно любимый автомобиль СССР – ВАЗ-2101 или «копейку», участвовавшую в заездах. Видеохостинг YouTube опубликовал ролик с лихо мчащимся ВАЗ-2101 жёлтого цвета.

Ради справедливости, следует отметить: от народного автомобиля мало что осталось. Машина оказалась переделанной «под основание», замене подверглись практически все детали, «копейку» можно было узнать благодаря сохранённому кузову и круглым фарам. Под капотом ВАЗ-2101 установили мощнейший 8-цилиндровый V-образный мотор. Как раз данная силовая установка и помогала жёлтой «копейке» выделывать невероятные виражи на гоночной трассе.
Добавим, что легендарную «копейку» приглашали даже на гонку исторических машин (Нюрбургринг, Германия, 2004 год), где продукт советского автопрома соперничал со всемирно известными марками: Porsche, Jaguar E-type, Lotus Elan, Alfa Romeo Sprint GT, BMW 2002TI и Ford Mustang.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:30
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