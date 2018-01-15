Рассекречен пикап Chevrolet Silverado 2019, готовящийся к дебюту в Дейтройте
Американский автоконцерн Chevrolet решил рассекретить информацию о пикапе Chevrolet Silverado 2019. Официальное представление новинки запланировано в рамках детройтского автошоу, стартующего через несколько часов.
Всего несколько часов осталось до начала работы Североамериканского международного автошоу в Дейойте. На автосалоне широкой публике должен быть представлен пикап Chevrolet Silverado нового поколения. Накануне премьеры автокомпания выложила подробнейшую информацию о своём «детище». Ознакомившись с параметрами, техническими характеристиками и экстерьером автомобиля, следует отметить несколько моментов…
Во-первых, Chevrolet Silverado 2019 стал длиннее и шире предшественника (колёсная база увеличилась на 100 мм), но при этом за счёт использования алюминия пикап оказался на 204 килограмма легче предыдущей модели! Во-вторых, пикап нового поколения от Chevrolet предлагается покупателям с шестью вариациями силовых установок и высокотехнологичных трансмиссий. В-третьих, автоновинка, практически не изменившись внутренне (салон стал чуть просторнее), получила новый экстерьер в виде встроенных стильных светодиодных деталей и новой радиаторной решётки.
Всего несколько часов осталось до начала работы Североамериканского международного автошоу в Дейойте. На автосалоне широкой публике должен быть представлен пикап Chevrolet Silverado нового поколения. Накануне премьеры автокомпания выложила подробнейшую информацию о своём «детище». Ознакомившись с параметрами, техническими характеристиками и экстерьером автомобиля, следует отметить несколько моментов…
Во-первых, Chevrolet Silverado 2019 стал длиннее и шире предшественника (колёсная база увеличилась на 100 мм), но при этом за счёт использования алюминия пикап оказался на 204 килограмма легче предыдущей модели! Во-вторых, пикап нового поколения от Chevrolet предлагается покупателям с шестью вариациями силовых установок и высокотехнологичных трансмиссий. В-третьих, автоновинка, практически не изменившись внутренне (салон стал чуть просторнее), получила новый экстерьер в виде встроенных стильных светодиодных деталей и новой радиаторной решётки.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:30