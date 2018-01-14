Шурыгина заявила, что Малахов защищает Семенова

В рамках Instagram Диана Шурыгина оставила пост, в котором дала комментарий касательно участия Семенова в телешоу «Прямой эфир». Данная программа выйдет в эфир уже пятнадцатого января. По мнению девушки, это подло со стороны Малахова выдавать в массы то, что Семёнов не виновен, при этом идти против решения суда.Шурыгина поведала, что история об её изнасиловании получила широкую огласку. Она не понимает, почему из тюрьмы отпустили Сергея, а Малахов пригласил к себе на программу.