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Шурыгина заявила, что Малахов защищает Семенова
Диана Шурыгина, ставшая год назад жертвой изнасилования, дала комментарий по поводу участие Сергея Семёнова в телешоу «Прямой эфир». Девушка сказала, что ради хайпа Андрей Малхов стал на защиту её насильника.

Шурыгина заявила, что Малахов защищает Семенова

В рамках Instagram Диана Шурыгина оставила пост, в котором дала комментарий касательно участия Семенова в телешоу «Прямой эфир». Данная программа выйдет в эфир уже пятнадцатого января. По мнению девушки, это подло со стороны Малахова выдавать в массы то, что Семёнов не виновен, при этом идти против решения суда.

Шурыгина поведала, что история об её изнасиловании получила широкую огласку. Она не понимает, почему из тюрьмы отпустили Сергея, а Малахов пригласил к себе на программу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:16
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