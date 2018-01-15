Военные из Сирии обнаружили в провинции Хама византийскую мозаику

В ходе разминирования поселения Акербат, которое находится на востоке провинции Хама, бойцы сирийской армии обнаружили мозаику византийской эпохи площадью примерно 50 квадратных метров. Об этом сообщает национальное агентство Сирии САНА.Как рассказал глава местной полиции Ахмад Тах, мозаика имеет квадратную форму длиной семь метров. Она была обнаружена в ходе разминирования поселения Акербат и подготовки его к возвращению мирных граждан. Он отметил, что работы по расчистке и извлечению мозаичного полотна еще будут продолжены специалистами далее.Напомним, редкое мозаичное полотно в отличном состоянии после освобождения территории от боевиков было обнаружено в августе 2017 года учеными из Сирии в долине Барада под Дамаском.