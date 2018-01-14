Ирина Дубцова призывает обсуждать её фигуру

Известно, что Ирина Дубцова часто попадает под осуждающие комментарии по поводу её фигуры, а также из-за плохого воспитания ребенка. Обсуждение сына певицы Артема стали учащаться, особенно после того как Дубцова выложила фото с совместного отдыха в Самуи.Для того, чтобы прекратить комментарии по поводу воспитания и внешнего вида своего сына, Дубцова решила выставить в социальную сеть фото, где она очень выгодно подчеркнула грудь. Поклонники поддержали желание певицы оградить сына от неуместных комментариев. Многие послушали просьбу Дубцовой и начали активно обсуждать её фигуру на фото.