Китайским поисковиком Baidu запущена платформа «блокчейн как услуга»

Платформа обеспечивает проведение и отслеживание транзакции. Она используется для выполнения разных задач (проведение финансового аудита, управление страхованием, управление банковскими кредитами, выставление цифровых счетов и т.д.). Данная технология уже применялась для секьюритизации, а также обмена активов.Baidu является не первой китайской компанией, которая выступает с подобной инициативой. Китайским интернет-конгломератом Tencent в апреле прошлого года был выпущен свой набор блокчейн-сервисов. Его название имеет слово «trust» (доверие). TrustSQL своим пользователям предлагает такие сервисы, как экономика совместного пользования, аутентификация, управление цифровыми активами.