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Китайским поисковиком Baidu запущена платформа «блокчейн как услуга»
Китайским популярным поисковым гигантом Baidu запущена собственная платформа «блокчейн как услуга». Данная платформа призвана обеспечить самым простым в использовании/освоении блокчейн-сервисом.

Китайским поисковиком Baidu запущена платформа «блокчейн как услуга»

Платформа обеспечивает проведение и отслеживание транзакции. Она используется для выполнения разных задач (проведение финансового аудита, управление страхованием, управление банковскими кредитами, выставление цифровых счетов и т.д.). Данная технология уже применялась для секьюритизации, а также обмена активов.

Baidu является не первой китайской компанией, которая выступает с подобной инициативой. Китайским интернет-конгломератом Tencent в апреле прошлого года был выпущен свой набор блокчейн-сервисов. Его название имеет слово «trust» (доверие). TrustSQL своим пользователям предлагает такие сервисы, как экономика совместного пользования, аутентификация, управление цифровыми активами.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:00
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