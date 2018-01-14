Экстравагантный наряд Юлии Ковальчук вызвал неоднозначную реакцию у поклонников
Певица после рождения ребенка быстро включилась в рабочий процесс, и радует зрителей своими выступлениями. Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram новое фото, на котором она позирует перед камерами в экстравагантном наряде, но он вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.
Огромные красные рукава дополняют черный цвет платья в классическом стиле, а также образ дополнен помадой яркого оттенка. Некоторые фанаты отметили, что исполнительница прекрасна в любом стиле, но большинство людей сразу сравнили такой фасон со шторами, висящими на карнизе. Они не отрицают, что Юлия Ковальчук имеет прекрасную фигуру, но этот наряд выглядит нелепо.
Сама артистка привыкла к критике и старается не реагировать на выпады недоброжелателей. Она встречала новогодний праздник без нарядов вместе со своей семьей и показала пользователям сетей снимок вместе с супругом, надев на себя пижаму.
Огромные красные рукава дополняют черный цвет платья в классическом стиле, а также образ дополнен помадой яркого оттенка. Некоторые фанаты отметили, что исполнительница прекрасна в любом стиле, но большинство людей сразу сравнили такой фасон со шторами, висящими на карнизе. Они не отрицают, что Юлия Ковальчук имеет прекрасную фигуру, но этот наряд выглядит нелепо.
Сама артистка привыкла к критике и старается не реагировать на выпады недоброжелателей. Она встречала новогодний праздник без нарядов вместе со своей семьей и показала пользователям сетей снимок вместе с супругом, надев на себя пижаму.