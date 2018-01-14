Экстравагантный наряд Юлии Ковальчук вызвал неоднозначную реакцию у поклонников

Огромные красные рукава дополняют черный цвет платья в классическом стиле, а также образ дополнен помадой яркого оттенка. Некоторые фанаты отметили, что исполнительница прекрасна в любом стиле, но большинство людей сразу сравнили такой фасон со шторами, висящими на карнизе. Они не отрицают, что Юлия Ковальчук имеет прекрасную фигуру, но этот наряд выглядит нелепо.Сама артистка привыкла к критике и старается не реагировать на выпады недоброжелателей. Она встречала новогодний праздник без нарядов вместе со своей семьей и показала пользователям сетей снимок вместе с супругом, надев на себя пижаму.