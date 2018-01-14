Для россиян, застрявших из-за метели на Керченской переправе, открыли полевую кухню

Резкое похолодание, порывистый ветер с метелью, пришедшие из Арктики, временно прервали водное сообщение с Крымом. Порты Керченской переправы пока закрыты, со стороны Краснодарского края и с крымской стороны в ожидании отправки собрались сотни транспортных средств и тысячи человек. Но людей не бросили в этой неприятной ситуации. По сообщению «Морской дирекции» переправы для ожидающих наладили подвоз воды и продуктов питания, медпункты перешли на круглосуточный режим работы. В порте «Кавказ» заработала полевая кухня, а на накопителе «Кавказ-2», расположенном у поселка Ильича, всем желающим поесть открыла двери столовая с доступными ценами.Среди тех, кто дожидается возобновление работы паромной переправы, оказались дети. Речь об организованной группе из Брянска, следовавших в Крым. Школьников временно разместили в поселке Кучугуры, где дети получают горячее питание.