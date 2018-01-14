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Елена Ваенга опубликовала в Instagram свое архивное фото в 18-летнем возрасте
Певица скоро будет праздновать день рождения, и решила опубликовать в Instagram свое архивное фото. Там Елена Ваенга позирует перед камерой в 18-летнем возрасте.

Тогда будущая исполнительница Елена Хрулева по совету мамы взяла сценический псевдоним, посвященный названию родного города до 50-х годов. Подписчики были восхищены огромными глазами девушки, после чего сразу сравнили звезду с оленихой. Многие люди отметили, что уже в юном возрасте Елена Ваенга несмотря на изящество и юность имела сильный характер.

Елена Ваенга опубликовала в Instagram свое архивное фото в 18-летнем возрасте


Пользователи сетей назвали артистку удивительной красавицей, после чего сделали комплименты ее наследнику, похожему на звездную маму. Они даже стали рассуждать о юной девочке, которая тогда не догадывалась, что будет покорять зрителей своим талантом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:16
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