Елена Ваенга опубликовала в Instagram свое архивное фото в 18-летнем возрасте

Тогда будущая исполнительница Елена Хрулева по совету мамы взяла сценический псевдоним, посвященный названию родного города до 50-х годов. Подписчики были восхищены огромными глазами девушки, после чего сразу сравнили звезду с оленихой. Многие люди отметили, что уже в юном возрасте Елена Ваенга несмотря на изящество и юность имела сильный характер.Пользователи сетей назвали артистку удивительной красавицей, после чего сделали комплименты ее наследнику, похожему на звездную маму. Они даже стали рассуждать о юной девочке, которая тогда не догадывалась, что будет покорять зрителей своим талантом.