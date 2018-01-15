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Trend Micro обнаружена первая вредоносная программа для Android, написанная на языке Kotlin
Исследователями компании Trend Micro обнаружена первая вредоносная программа для Android, которая написана на языке программирования Kotlin.

Trend Micro обнаружена первая вредоносная программа для Android, написанная на языке Kotlin

Данный вредонос нашли в рамках официального магазина Google Play Store. Он маскировался под легитимное приложение Swift Cleaner. Специалисты Trend Micro вредоносное приложение детектируют как ANDROIDOS_BKOTKLIND.HRX. Компания Google из Play Store уже удалила Swift Cleaner. По словам экспертов вредонос имеет массу функций. Однако мошенники использовали только некоторые из них. Злоумышленники Swift Cleaner использовали для кликов по рекламным объявлениям, скрытно подписывали смартфон на платные SMS-сервисы. Также приложение обладает функцией обхода CAPTCHA.

Swift Cleaner своим операторам позволяет удаленно выполнять команды (осуществлять URL-редиректы, отправлять SMS, красть информацию). Основное количество Android-зловредов в свою очередь написаны на Java.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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