Дмитрий Маликов заявил, что "подцепил заразу" рэпера Face в магазине Gucci

Дмитрий Маликов выставил в Instagram видео, где появился перед своими поклонниками в образе Ивана Дрёмина, более известного как Face. Певец нарисовал надписи на лице, такие же как татуировки на лице Дрёмина. По словам Маликова, он сходил в магазин Gucci и там подцепил «заразу», поэтому в данный момент ему «на все пофиг», а все, что он хочет – есть бургеры и иногда выкрикивать «Эшкере».Многие поклонники Маликова не поняли, зачем певец сделал такое видео и парадировал клип «Бургер». А поклонники Ивана Дрёмина сказали, что «Маликова не на шутку понесло».