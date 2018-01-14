Дмитрий Маликов заявил, что "подцепил заразу" рэпера Face в магазине Gucci
Известный певец Дмитрий Маликов показал своим поклонникам в Instagram видео, на котором парадировал творчество современного исполнителя Face. Также Маликов рассказал, что подцепил «заразу» и таким образом обратился к песням рэпера.
Дмитрий Маликов выставил в Instagram видео, где появился перед своими поклонниками в образе Ивана Дрёмина, более известного как Face. Певец нарисовал надписи на лице, такие же как татуировки на лице Дрёмина. По словам Маликова, он сходил в магазин Gucci и там подцепил «заразу», поэтому в данный момент ему «на все пофиг», а все, что он хочет – есть бургеры и иногда выкрикивать «Эшкере».
Многие поклонники Маликова не поняли, зачем певец сделал такое видео и парадировал клип «Бургер». А поклонники Ивана Дрёмина сказали, что «Маликова не на шутку понесло».
Дмитрий Маликов выставил в Instagram видео, где появился перед своими поклонниками в образе Ивана Дрёмина, более известного как Face. Певец нарисовал надписи на лице, такие же как татуировки на лице Дрёмина. По словам Маликова, он сходил в магазин Gucci и там подцепил «заразу», поэтому в данный момент ему «на все пофиг», а все, что он хочет – есть бургеры и иногда выкрикивать «Эшкере».
Многие поклонники Маликова не поняли, зачем певец сделал такое видео и парадировал клип «Бургер». А поклонники Ивана Дрёмина сказали, что «Маликова не на шутку понесло».