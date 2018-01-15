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Грузию стали атаковать представители внеземных цивилизаций – Исследователи
Грузинские исследователи сообщили СМИ, что страну начали атаковать представители внеземных цивилизаций. Эти события происходят на протяжении 30 лет, однако население не имело контактов с пришельцами.

Они уже начали проводить инструктаж, как нужно правильно вести себя во время общения с такими существами. Люди посещают лекции и узнают все подробности от экспертов. Последние данные показали, что НЛО просто не хотят покидать плодородную землю, о чем красноречиво говорят многочисленные снимки светящихся точек и эллипсов.

Грузию стали атаковать представители внеземных цивилизаций – Исследователи


Уфологи подчеркивают, что никто не знает о намерениях гуманоидов, так что нужно быть готовым к любым событиям. Они просят не рисковать лишний раз из-за праздного любопытства, если заметят корабль этих существ, и быть осмотрительными при контакте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
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