Грузию стали атаковать представители внеземных цивилизаций – Исследователи

Они уже начали проводить инструктаж, как нужно правильно вести себя во время общения с такими существами. Люди посещают лекции и узнают все подробности от экспертов. Последние данные показали, что НЛО просто не хотят покидать плодородную землю, о чем красноречиво говорят многочисленные снимки светящихся точек и эллипсов.Уфологи подчеркивают, что никто не знает о намерениях гуманоидов, так что нужно быть готовым к любым событиям. Они просят не рисковать лишний раз из-за праздного любопытства, если заметят корабль этих существ, и быть осмотрительными при контакте.