Грузию стали атаковать представители внеземных цивилизаций – Исследователи
Грузинские исследователи сообщили СМИ, что страну начали атаковать представители внеземных цивилизаций. Эти события происходят на протяжении 30 лет, однако население не имело контактов с пришельцами.
Они уже начали проводить инструктаж, как нужно правильно вести себя во время общения с такими существами. Люди посещают лекции и узнают все подробности от экспертов. Последние данные показали, что НЛО просто не хотят покидать плодородную землю, о чем красноречиво говорят многочисленные снимки светящихся точек и эллипсов.
Уфологи подчеркивают, что никто не знает о намерениях гуманоидов, так что нужно быть готовым к любым событиям. Они просят не рисковать лишний раз из-за праздного любопытства, если заметят корабль этих существ, и быть осмотрительными при контакте.
Они уже начали проводить инструктаж, как нужно правильно вести себя во время общения с такими существами. Люди посещают лекции и узнают все подробности от экспертов. Последние данные показали, что НЛО просто не хотят покидать плодородную землю, о чем красноречиво говорят многочисленные снимки светящихся точек и эллипсов.
Уфологи подчеркивают, что никто не знает о намерениях гуманоидов, так что нужно быть готовым к любым событиям. Они просят не рисковать лишний раз из-за праздного любопытства, если заметят корабль этих существ, и быть осмотрительными при контакте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00