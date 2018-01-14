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Егор Холявин опять набрал вес и стал таким, каким был до "Дома-2"
Бывший участник "Дома-2" Егор Холявин, который долгое время боролся с лишним весом, а потом демонстрировал прекрасную фигуру в Instagram, опять стал тучным человеком.

Наблюдательные зрители, следящие за жизнью парня, поделились в Сети сравнением нынешнего Холявина и того, каким он был несколько месяцев назад. Теперь с уверенностью можно сказать, что молодой человек набрал ровно столько, сколько хотел скинуть, когда пришёл на проект и решил завладеть сердцем Марины Африкантовой.

Егор Холявин опять набрал вес и стал таким, каким был до "Дома-2"

Кроме того, прежде Егора часто обвиняли в использовании фотошопа. К слову, этим и объясняли фолловеры его сгонку веса: мужчина скинул пару килограммов, но всё остальное убирал с помощью специальной компьютерной программы.

Что интересно, на новых фотографиях в соц-сетях Егор также уже не смотрится стройным красавцем. Видимо, надоело ему, считают подписчики, использовать программы для идеализации своего тела и обманывать народ, и решил Холявин показывать себя таким, каким является на самом деле.

Как известно, из-за операций, к ним, по слухам, прибегал Егор, чтобы убрать лишний вес, у него появились большие проблемы со здоровьем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:00
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