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Звезда “Универа” Виталий Гогунский встретил Новый год в кругу семьи
Виталий Гогунский, актер получивший славу благодаря роли в сериале «Универ» встретил Старый Новый год в кругу семьи. Семейным фото с праздника Гогунский поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

На фото актер и члены его семьи играют в настольный футбол, снимок передает легкую атмосферу праздника, и вообще компания выглядит счастливой и расслабленной. Сам Виталий Гогунский прокомментировал эту публикацию так: «Старый Новый год – очередной повод собраться семьями». Но интересно то, что не понятно, кто именно запечатлен на снимке вместе с актером.
Звезда “Универа” Виталий Гогунский встретил Новый год в кругу семьи

Звезда «Универа» спросил у своих поклонников, играет ли кто-то из них в настольный футбол. Подписчики сразу же принялись комментировать публикацию, положительно высказываясь и поддерживая решение актера провести такой праздник в кругу близких людей. За короткое время трогательный снимок собрал более 2500 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Oleneva Вчера, 21:30
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