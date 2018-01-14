Звезда “Универа” Виталий Гогунский встретил Новый год в кругу семьи

На фото актер и члены его семьи играют в настольный футбол, снимок передает легкую атмосферу праздника, и вообще компания выглядит счастливой и расслабленной. Сам Виталий Гогунский прокомментировал эту публикацию так: «Старый Новый год – очередной повод собраться семьями». Но интересно то, что не понятно, кто именно запечатлен на снимке вместе с актером.Звезда «Универа» спросил у своих поклонников, играет ли кто-то из них в настольный футбол. Подписчики сразу же принялись комментировать публикацию, положительно высказываясь и поддерживая решение актера провести такой праздник в кругу близких людей. За короткое время трогательный снимок собрал более 2500 лайков.