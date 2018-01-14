Экс-участник "Дома-2" Петр Шепель признался, что ругается с Верой Курочкой

"А в целом залог счастья прост, на мой очень субъективный взгляд. Кушайте побольше фруктов, целуйтесь, обнимайтесь, говорите, что на душе лежит и путешествуйте", - такими словами закончил свой пост бывший участник скандальной телестройки.

На проекте Шепель и Курочка считались одной из самых прочных и спокойных пар, но по итогам очередного голосования пара оказалась вне периметра. Хейтеры не сомневались, что молодые люди не смогут быть вместе долго, но пока это не подтверждается.Накануне Петр в своём Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, что продолжает встречаться с Верой Курочкой. Мужчина не стал скрывать, что в их отношениях не всё гладко, впрочем, этим похвастаться не может никто.Шепель признался, что порой ругается с Курочкой, но до серьёзных конфликтов никогда не доходит. Он чувствует, что отношения потихоньку приближаются к гармонии, и это его, безусловно, радует. Нужно только время, чтобы произошла окончательная притирка.