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Экс-участник "Дома-2" Петр Шепель признался, что ругается с Верой Курочкой
Петр Шепель и Вера Курочка покинули телешоу "Дом-2" 4 месяца назад, но фанаты продолжают следить за жизнью данной пары, которая многим понравилась.

На проекте Шепель и Курочка считались одной из самых прочных и спокойных пар, но по итогам очередного голосования пара оказалась вне периметра. Хейтеры не сомневались, что молодые люди не смогут быть вместе долго, но пока это не подтверждается.

Экс-участник "Дома-2" Петр Шепель признался, что ругается с Верой Курочкой

Накануне Петр в своём Instagram опубликовал пост, в котором рассказал, что продолжает встречаться с Верой Курочкой. Мужчина не стал скрывать, что в их отношениях не всё гладко, впрочем, этим похвастаться не может никто.

Шепель признался, что порой ругается с Курочкой, но до серьёзных конфликтов никогда не доходит. Он чувствует, что отношения потихоньку приближаются к гармонии, и это его, безусловно, радует. Нужно только время, чтобы произошла окончательная притирка.
"А в целом залог счастья прост, на мой очень субъективный взгляд. Кушайте побольше фруктов, целуйтесь, обнимайтесь, говорите, что на душе лежит и путешествуйте", - такими словами закончил свой пост бывший участник скандальной телестройки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:53
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