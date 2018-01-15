В Финляндии наблюдается вспышка респираторно-синцитиальных вирусных инфекций

О подобной печальной статистике упоминает информационное агентство Yle, ссылаясь при этом на THL. Так по заявлениям финских медиков на территории страны насчитывается около 500 случаев заболевания вирусной инфекцией, которая поражает нижние области дыхательных путей.Вследствие вспышки заболеваемости в столичной больнице насчитывается около десяти детей, возраст которых едва достигает 5 месяцев.