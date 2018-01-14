Аудитория «Одноклассников» превысила 330 000 000 пользователей

Посещаемость ресурса смогла превысить триста тридцать миллионов пользователей. Касательно этого журналистам было рассказано представителями администрации социальной сети. Рассматривая количество уникальных мобильных юзеров, стоит отметить, что оно достигло 33 миллиона пользователей. Этот показатель повысился на семнадцать процентов. Количество мобильных пользователей «Ok» в России увеличилось на 11 процентов.Главным трендом в динамике развития потенциальной аудитории ресурса является увеличение вовлеченности. Пользователи «Ok» стали взаимодействовать чаще с контентом, а также брендами соцсети, существенно увеличилось количество публикаций и авторов. Ресурс в текущем году планирует запустить собственные сериалы, шоу, предложить новые услуги, инструменты для продвижения разных видов бизнеса.