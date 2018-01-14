АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Аудитория «Одноклассников» превысила 330 000 000 пользователей
В декабре прошлого года в рамках соцсети «Одноклассники» аудитория увеличилась примерно на 13 процентов.

Аудитория «Одноклассников» превысила 330 000 000 пользователей

Посещаемость ресурса смогла превысить триста тридцать миллионов пользователей. Касательно этого журналистам было рассказано представителями администрации социальной сети. Рассматривая количество уникальных мобильных юзеров, стоит отметить, что оно достигло 33 миллиона пользователей. Этот показатель повысился на семнадцать процентов. Количество мобильных пользователей «Ok» в России увеличилось на 11 процентов.

Главным трендом в динамике развития потенциальной аудитории ресурса является увеличение вовлеченности. Пользователи «Ok» стали взаимодействовать чаще с контентом, а также брендами соцсети, существенно увеличилось количество публикаций и авторов. Ресурс в текущем году планирует запустить собственные сериалы, шоу, предложить новые услуги, инструменты для продвижения разных видов бизнеса.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:26
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости