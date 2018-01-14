В Воронеже молодая девушка после предложения стать содержанкой решила поделиться впечатлениями в сетях
Молодая девушка из Воронежа получила предложение стать содержанкой. Она решила поделиться своими впечатлениями с пользователями сетей.
Также особа сообщила, что кавалер просит от нее только общения по переписке, а она пока думает, стоит ли соглашаться на такие условия. Столь пикантный сюжет вызвал среди юзеров и жителей города дискуссию, потому что одни люди посоветовали ей не тратить время на ненужного человека.
Часть лиц рекомендовали воспользоваться шансом, но многие люди отметили, что потом она может просто остаться одна с ребенком на руках. Негативные комментарии не остановили особу, имеющую неординарную позицию в жизни. Потому подписчики решили чаще посещать ее страницу, чтобы быть в курсе последних событий.
Также особа сообщила, что кавалер просит от нее только общения по переписке, а она пока думает, стоит ли соглашаться на такие условия. Столь пикантный сюжет вызвал среди юзеров и жителей города дискуссию, потому что одни люди посоветовали ей не тратить время на ненужного человека.
Часть лиц рекомендовали воспользоваться шансом, но многие люди отметили, что потом она может просто остаться одна с ребенком на руках. Негативные комментарии не остановили особу, имеющую неординарную позицию в жизни. Потому подписчики решили чаще посещать ее страницу, чтобы быть в курсе последних событий.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50