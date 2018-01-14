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В Воронеже молодая девушка после предложения стать содержанкой решила поделиться впечатлениями в сетях
Молодая девушка из Воронежа получила предложение стать содержанкой. Она решила поделиться своими впечатлениями с пользователями сетей.

Также особа сообщила, что кавалер просит от нее только общения по переписке, а она пока думает, стоит ли соглашаться на такие условия. Столь пикантный сюжет вызвал среди юзеров и жителей города дискуссию, потому что одни люди посоветовали ей не тратить время на ненужного человека.

В Воронеже молодая девушка после предложения стать содержанкой решила поделиться впечатлениями в сетях


Часть лиц рекомендовали воспользоваться шансом, но многие люди отметили, что потом она может просто остаться одна с ребенком на руках. Негативные комментарии не остановили особу, имеющую неординарную позицию в жизни. Потому подписчики решили чаще посещать ее страницу, чтобы быть в курсе последних событий.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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