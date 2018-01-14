Премьер Венгрии подверг критике политику ЕС касательно России

Так Орбан считает, что представители Европейского Союза действуют в одностороннем порядке, то есть политика объединения является однотипной. По мнению премьера Венгрии, в отношениях с Россией нужно проявлять и силу, и умение сотрудничать. Что касается правительства Венгрии, то здесь Орбан отметил, что позицию ЕС страна приняла только из-за того, чтобы сохранить сплоченность в действиях. Также он считает, что больше всего санкций против РФ желают лидеры европейского мира, а от таких маленьких стран как Венгрия мало что зависит.Орбан высказался по поводу работы Путина. Премьер уверен в том, что благодаря его действиям, Россия вернула себе место в списке мировых лидеров. Как бы там ни было, но представители европейских государств политику российского правительства понять не могут.