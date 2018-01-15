«Лаборатория Касперского» предупреждает про хакерские атаки на гаджеты
Специалисты «Лаборатории Касперского» своих пользователей предупреждают касательно начала хакерских атак, производимых на современные гаджеты. Согласно их мнению, мишенями в данном случае станут модемы, а также роутеры.
Непосредственно модемы, а также роутеры хакерам могут открыть доступ в Сеть, позволят перенастроить адрес подключений к глобальной Сети. Экспертами «Лаборатории Касперского» отмечается, что киберпреступники представляют опасность для владельцев транспортных средств, а также любых гаджетов. Это также относится к приложениям, которые позволяют управлять машиной. Хакеры могут ещё атаковать медицинские приборы, которые функционируют благодаря сложной электронике.
В своей атаке хакеры будут применять специальные вирусы-вымогатели. Для такой угрозы более уязвимыми являются технологические сети в сравнении с корпоративными. Сотрудники предприятий на угрозу часто реагируют неадекватно.
Непосредственно модемы, а также роутеры хакерам могут открыть доступ в Сеть, позволят перенастроить адрес подключений к глобальной Сети. Экспертами «Лаборатории Касперского» отмечается, что киберпреступники представляют опасность для владельцев транспортных средств, а также любых гаджетов. Это также относится к приложениям, которые позволяют управлять машиной. Хакеры могут ещё атаковать медицинские приборы, которые функционируют благодаря сложной электронике.
В своей атаке хакеры будут применять специальные вирусы-вымогатели. Для такой угрозы более уязвимыми являются технологические сети в сравнении с корпоративными. Сотрудники предприятий на угрозу часто реагируют неадекватно.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:30