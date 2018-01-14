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В Госдуме предложили признать договор о дружбе России и Украины частично недействительным
Константин Затулин, заместитель представителя комитета Госдумы по делам СНГ, предложил частично денонсировать договор о дружбе Украины и России. Представитель партии «Единая Россия» заявляет, что в первую очередь следует обратить внимание на часть документа, где описывается признание обеими странами территориальной целостности друг друга.

В Госдуме предложили признать договор о дружбе России и Украины частично недействительным


Затулин считает, что подобная инициатива предполагает признание Россией того факта, что Крым не является частью государства. Стоит напомнить, что данный документ был подписан еще в 1997 году, а в 1999-м прошла его ратификация, поэтому с того момента Крым и Севастополь стали украинскими.

Помимо этого Константин Затулин отметил, что договор подписан не только для признания целостности обеих государств друг другом, но и для выполнения пункта о дружбе и совместном сотрудничестве. Таким образом, если сейчас есть проблемы между Украиной и Россией, то следует пересмотреть все пункты договора заново.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:14
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