В Госдуме предложили признать договор о дружбе России и Украины частично недействительным

Затулин считает, что подобная инициатива предполагает признание Россией того факта, что Крым не является частью государства. Стоит напомнить, что данный документ был подписан еще в 1997 году, а в 1999-м прошла его ратификация, поэтому с того момента Крым и Севастополь стали украинскими.Помимо этого Константин Затулин отметил, что договор подписан не только для признания целостности обеих государств друг другом, но и для выполнения пункта о дружбе и совместном сотрудничестве. Таким образом, если сейчас есть проблемы между Украиной и Россией, то следует пересмотреть все пункты договора заново.