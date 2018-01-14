В Госдуме предложили признать договор о дружбе России и Украины частично недействительным
Константин Затулин, заместитель представителя комитета Госдумы по делам СНГ, предложил частично денонсировать договор о дружбе Украины и России. Представитель партии «Единая Россия» заявляет, что в первую очередь следует обратить внимание на часть документа, где описывается признание обеими странами территориальной целостности друг друга.
Затулин считает, что подобная инициатива предполагает признание Россией того факта, что Крым не является частью государства. Стоит напомнить, что данный документ был подписан еще в 1997 году, а в 1999-м прошла его ратификация, поэтому с того момента Крым и Севастополь стали украинскими.
Помимо этого Константин Затулин отметил, что договор подписан не только для признания целостности обеих государств друг другом, но и для выполнения пункта о дружбе и совместном сотрудничестве. Таким образом, если сейчас есть проблемы между Украиной и Россией, то следует пересмотреть все пункты договора заново.
Затулин считает, что подобная инициатива предполагает признание Россией того факта, что Крым не является частью государства. Стоит напомнить, что данный документ был подписан еще в 1997 году, а в 1999-м прошла его ратификация, поэтому с того момента Крым и Севастополь стали украинскими.
Помимо этого Константин Затулин отметил, что договор подписан не только для признания целостности обеих государств друг другом, но и для выполнения пункта о дружбе и совместном сотрудничестве. Таким образом, если сейчас есть проблемы между Украиной и Россией, то следует пересмотреть все пункты договора заново.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:14