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В Волгограде женщина купила в магазине “сметану будущего”
В сетях было опубликовано сообщение от жительницы Волгограда. Женщина купила в магазине “сметану будущего”, так как дата выпуска продукта начиналась с 15 января.

Она также показала фото такого чуда и была возмущена, что часто приходится приобретать товары, которые имеют ложную дату производителей. Это может быть опасным для здоровья, потому что никто не знает, когда в действительности они были сделаны, что также относится к сроку годности.

В Волгограде женщина купила в магазине “сметану будущего”


Неравнодушные пользователи сетей сразу стали успокаивать женщину и тоже привели много аналогичных примеров, когда сами были жертвами продавцов, специально наносящих неправильную дату на продукцию. Они пытались разобраться в щекотливой ситуации, но оказалось, что заводы имеют право совершать такие действия.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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