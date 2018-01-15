В Волгограде женщина купила в магазине “сметану будущего”

Она также показала фото такого чуда и была возмущена, что часто приходится приобретать товары, которые имеют ложную дату производителей. Это может быть опасным для здоровья, потому что никто не знает, когда в действительности они были сделаны, что также относится к сроку годности.Неравнодушные пользователи сетей сразу стали успокаивать женщину и тоже привели много аналогичных примеров, когда сами были жертвами продавцов, специально наносящих неправильную дату на продукцию. Они пытались разобраться в щекотливой ситуации, но оказалось, что заводы имеют право совершать такие действия.