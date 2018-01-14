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Беременную Анастасию Костенко подозревают в увеличении губ
Анастасия Костенко в рамках Instagram обнародовала новый снимок. Фолловеры в этот раз заподозрили, что, будучи беременной, девушка увеличила себе губы.

Беременную Анастасию Костенко подозревают в увеличении губ

Подписчики Анастасии Костенко стали её критиковать за увеличение губ, которое они рассмотрели на последнем фото. Внимательные фанаты, сравнив старые фото знаменитости, заметили, что губы девушки действительно стали больше.

В комментариях подписчики стали бурно осуждать модель, так как будучи в положении, подобные уколы красоты делать не стоило. Но нашлись и те поклонники, которые назвали губы Анастасии банальным фотошопом. Публикация Костенко за два часа сумела собрать более 35 тысяч отметок «Мне нравится» и около 350 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:32
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