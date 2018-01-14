Беременную Анастасию Костенко подозревают в увеличении губ

Подписчики Анастасии Костенко стали её критиковать за увеличение губ, которое они рассмотрели на последнем фото. Внимательные фанаты, сравнив старые фото знаменитости, заметили, что губы девушки действительно стали больше.В комментариях подписчики стали бурно осуждать модель, так как будучи в положении, подобные уколы красоты делать не стоило. Но нашлись и те поклонники, которые назвали губы Анастасии банальным фотошопом. Публикация Костенко за два часа сумела собрать более 35 тысяч отметок «Мне нравится» и около 350 комментариев.