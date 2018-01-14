Ольга Бузова выкладывает в Instagram видео в состоянии опьянения, а затем удаляет их

Получив долгожданный отпуск, Ольга отправилась отдыхать в Таиланд, где у неё имеется собственная вилла. Уже во время полёта на остров Пхукет подписчики начали замечать, что Бузова появляется в видеозаписях в странном состоянии.В Сети стали говорить, что Бузова попала во власть "зелёного змия", а её странное поведение начинает даже пугать фанатов. Так, Ольга, судя по всему, сперва публикует видео, находясь в алкогольном опьянении, а затем, протрезвев, удаляет их. Но всё равно по оставшимся в его профиле фотографиям хорошо заметно, что звезда шоу-бизнеса "навеселе".Накануне Ольга опубликовала новую фотографию в своём Instagram, на которой она позирует вместе с рэп-исполнителем Элджеем. Мало кто из подписчиков сомневается, что на данном снимке телезвезда находится в опьянённом состоянии.Фанаты защищают Бузову и просят хейтеров не забывать про здравый смысл, ведь нет ничего плохого в том, что Ольга позволяет себе чуть расслабиться после утомительного сезона.