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Ольга Бузова выкладывает в Instagram видео в состоянии опьянения, а затем удаляет их
Хейтеры полагают, что телеведущая и певица Ольга Бузова в скором времени может спиться. По их мнению, после известия о свадьбе Тарасова и Костенко звезда "Дома-2" места себе не находит.

Получив долгожданный отпуск, Ольга отправилась отдыхать в Таиланд, где у неё имеется собственная вилла. Уже во время полёта на остров Пхукет подписчики начали замечать, что Бузова появляется в видеозаписях в странном состоянии.

Ольга Бузова выкладывает в Instagram видео в состоянии опьянения, а затем удаляет их

В Сети стали говорить, что Бузова попала во власть "зелёного змия", а её странное поведение начинает даже пугать фанатов. Так, Ольга, судя по всему, сперва публикует видео, находясь в алкогольном опьянении, а затем, протрезвев, удаляет их. Но всё равно по оставшимся в его профиле фотографиям хорошо заметно, что звезда шоу-бизнеса "навеселе".

Накануне Ольга опубликовала новую фотографию в своём Instagram, на которой она позирует вместе с рэп-исполнителем Элджеем. Мало кто из подписчиков сомневается, что на данном снимке телезвезда находится в опьянённом состоянии.

Фанаты защищают Бузову и просят хейтеров не забывать про здравый смысл, ведь нет ничего плохого в том, что Ольга позволяет себе чуть расслабиться после утомительного сезона.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:45
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