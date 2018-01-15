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Эксперты назвали скрытые полезные функции сети Instagram
Социальная сеть Instagram обладает необычайной популярностью, поэтому эксперты решили раскрыть некоторые ее функции, которые позволят пользователю максимально удобно использовать возможности сайта.

Эксперты назвали скрытые полезные функции сети Instagram


Специалисты отмечают, что стоит обратить свое внимание на такую опцию как наложение фильтров. В целом в Instagram можно применить около 40 их видов, но все же эксперты советуют использовать около 15, которые наиболее востребованы. Также там есть функция, которая изменяет силу действия фильтра на фотографию.

В верхней части интерфейса можно обнаружить специальную кнопку Lux. Она предназначена для того чтобы регулировать цветовую гамму снимка. Также есть возможность регулировать контрастность фотографии, то есть выставлять осветленные или затемненные режимы и применять рамки для фото.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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