Эксперты назвали скрытые полезные функции сети Instagram

Специалисты отмечают, что стоит обратить свое внимание на такую опцию как наложение фильтров. В целом в Instagram можно применить около 40 их видов, но все же эксперты советуют использовать около 15, которые наиболее востребованы. Также там есть функция, которая изменяет силу действия фильтра на фотографию.В верхней части интерфейса можно обнаружить специальную кнопку Lux. Она предназначена для того чтобы регулировать цветовую гамму снимка. Также есть возможность регулировать контрастность фотографии, то есть выставлять осветленные или затемненные режимы и применять рамки для фото.