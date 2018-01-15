Компания Motorola возродила винтажные смартфоны

Известной компанией Motorola в продажу запущены старые, однако, очень популярные модели смартфонов. В свою очередь реанимированные версии смартфонов получили расширенные возможности. Также их наделили новой клавиатурой-слайдером. Экспертами отмечается, что клавиатура предоставляет возможность установки экрана устройства под углом до сорока пяти градусов.Аппарат обладает пятью встроенными рядами кнопок. При этом один ряд является цифровым. Модуль оснащается подсветкой, встроенной аккумуляторной батареей, ёмкость которой составляет 1700 мАч. Даная батарея обеспечивает до пятнадцати часов дополнительной работы.Стоит отметить, что компания Nokia раньше выпустила новую версию 3310, которая была впервые представлена в 2000 году.