В Дагестане неадекватный жених опозорил на свадьбе невесту насильственным поцелуем

Согласно традициям, данное поведение мужчины является возмутительным, но тогда новобрачные находились внутри хоровода мужчин, исполняющих ритуальный танец. Невеста пыталась избежать домогательств, запрещенных во время обряда, однако ей этого сделать не удалось и гости проводили девушку громкими свистами.Пользователи сетей выразили сожаление особе, чья репутация была подорвана таким образом. Они также написали много негативных слов в адрес избранника и его гостей, поступивших столь недостойным образом. Некоторые лица отметили, что лучше оставаться одной, чем жить с таким человеком, но пока реакция родственников оскорбленной девушки неизвестна.