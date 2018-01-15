Эксперты назвали самые ожидаемые научные прорывы этого года

В этом году нейрохирург из Италии Серджио Канаверо собирается осуществить удачную пересадку головы пациенту. Интересно, что в качестве добровольца изначально рассматривался россиянин, но в итоге операцию перенесет житель Китая.В начале весны этого года на территории Китая появится первый робот-врач, который сможет оценивать состояние здоровья пациентов, ставить им диагнозы, а также отслеживать появление злокачественных образований. Стоит отметить, что робота Xiaoyi даже отправляли на специальные медицинские курсы.Что касается космоса, то ближе к следующей зиме китайцы запустят к Луне аппарат «Чанъэ-4», на борту которого будут картофель и шелкопряд. Если растения и насекомые приживутся, то это будет значить, что человек сможет в дальнейшем заняться освоением Луны. В 2018 году должны состояться первые туристические полеты суборбитальных аппаратов компаний Blue Origin и Virgin Galactic.