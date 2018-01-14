В СМИ появились слухи, что Ольга Рапунцель покинула "Дом-2"

Как пишет пресса, Рапунцель, пребывавшая в ожидании первенца на периметре вместе с мужем Дмитрием Дмитренко, хотела стать участницей свадебного конкурса, однако представители телестройки отказали девушке. Вскоре Ольга пошла к доктору, чтобы обследоваться, после чего стало ясно, что здоровье телезвезды пошатнулось.По неподтверждённой информации, в данный момент Рапунцель находится за воротами, поскольку более не желает пребывать на реалити-шоу без хорошего отношения к ней организаторов. К слову, врачи давно уже настаивают на том, чтобы телевизионная особа перестала изнурять себя эфирами и отправилась в декретный отпуск.Ранее на проекте появился Дмитренко, собирающийся помочь любимой следить за здоровьем. Кроме того, парень намерен обвенчаться со своей второй половинкой. При этом родные Ольги не хотят такого исхода, считая её супруга не самым лучшим человеком. Впрочем, будущая мама не намерена слушать родителей и любит Дмитрия.