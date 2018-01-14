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Филипп Киркоров рассказал о потере невинности в юном возрасте
Филипп Киркоров стал гостем “Золотого граммофона”, после чего ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о потере невинности в юном возрасте, начав многое понимать в жизни.

Потому исполнитель считает период до 10 лет аналогичным рождению, но иная история начинается у подростка после 13-летия, когда ему приходится пережить первый опыт в сексе. Филипп Киркоров отметил, что каждый человека в данном вопросе индивидуален, но у него контакт произошел в этот период. Исполнитель упомянул о комплексе неполноценности, если долго оставаться девственником.

Филипп Киркоров рассказал о потере невинности в юном возрасте


Звезда не любит говорить о прошлом, и предпочитает жить, не думая о будущих событиях. Артист радуется жизни, просыпаясь утром в отличном настроении и добром здравии. Он заметил, что эти слова можно понять только после достижения 5-летия.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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