Кети Топурия поразила поклонников своим бюстом
Кети Топурия, являющаяся солисткой известного музыкального коллектива «А’Студио», порадовала своих поклонников очередным сексуальным снимком. Певица обнародовала публикацию, на которой она изображена лёжа на диване, при этом с томным взглядом смотрит в объектив камеры.
Кети Топурия часто радует своих фанатов. Артистка снова продемонстрировала своё загорелое полуобнажённое красивое тело. Подписчики исполнительницы песен в комментариях к фото написали, что загар очень подходит к цвету волос певицы и её внушительной груди.
Некоторые фолловеры написали, что у артистки невероятно красивые зеленые глаза, которые сочетаются с её сексуальным взглядом. В течение суток фотография Топурии собрала около 43 тысяч лайков и почти 300 комментариев. Поклонники поблагодарили Кети за то, что она загружает публикации без косметики, и не ретуширует их в специальных программах.
Кети Топурия часто радует своих фанатов. Артистка снова продемонстрировала своё загорелое полуобнажённое красивое тело. Подписчики исполнительницы песен в комментариях к фото написали, что загар очень подходит к цвету волос певицы и её внушительной груди.
Некоторые фолловеры написали, что у артистки невероятно красивые зеленые глаза, которые сочетаются с её сексуальным взглядом. В течение суток фотография Топурии собрала около 43 тысяч лайков и почти 300 комментариев. Поклонники поблагодарили Кети за то, что она загружает публикации без косметики, и не ретуширует их в специальных программах.