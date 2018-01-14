Кети Топурия поразила поклонников своим бюстом

Кети Топурия часто радует своих фанатов. Артистка снова продемонстрировала своё загорелое полуобнажённое красивое тело. Подписчики исполнительницы песен в комментариях к фото написали, что загар очень подходит к цвету волос певицы и её внушительной груди.Некоторые фолловеры написали, что у артистки невероятно красивые зеленые глаза, которые сочетаются с её сексуальным взглядом. В течение суток фотография Топурии собрала около 43 тысяч лайков и почти 300 комментариев. Поклонники поблагодарили Кети за то, что она загружает публикации без косметики, и не ретуширует их в специальных программах.