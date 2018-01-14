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Microsoft Edge для всех смартфонов получило поддержку Android 8.0 Oreo
Интернет-обозреватель Microsoft Edge обновился до новой версии, ставши полностью совместимым с ОС Android 8.0 Oreo.

Microsoft Edge для всех смартфонов получило поддержку Android 8.0 Oreo

По словам производителя, новая версия ПО имеет повышенную стабильность, производительность, лучше совместима с любым сайтом, где применяется много разных скриптов. В новой версии Microsoft Edge реализована полноценная поддержка ОС Android 8.0 Oreo. При этом иконка программы стала адаптивной, система уведомлений работает правильно и корректно. Американская корпорация смогла улучшить функции «Непрерывный просмотр», за счёт которой можно начать присматривать сайт на ПК, а закончить на телефоне.

Также изменился алгоритм режима чтения, благодаря которому любые сайты можно адаптировать под экран смартфона. Microsoft Edge распространяется бесплатно. В ней отсутствует реклама. По состоянию на начало текущего года это для всех смартфонов является лучшим приложением, выпущенным корпорацией Microsoft.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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