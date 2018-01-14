Microsoft Edge для всех смартфонов получило поддержку Android 8.0 Oreo
Интернет-обозреватель Microsoft Edge обновился до новой версии, ставши полностью совместимым с ОС Android 8.0 Oreo.
По словам производителя, новая версия ПО имеет повышенную стабильность, производительность, лучше совместима с любым сайтом, где применяется много разных скриптов. В новой версии Microsoft Edge реализована полноценная поддержка ОС Android 8.0 Oreo. При этом иконка программы стала адаптивной, система уведомлений работает правильно и корректно. Американская корпорация смогла улучшить функции «Непрерывный просмотр», за счёт которой можно начать присматривать сайт на ПК, а закончить на телефоне.
Также изменился алгоритм режима чтения, благодаря которому любые сайты можно адаптировать под экран смартфона. Microsoft Edge распространяется бесплатно. В ней отсутствует реклама. По состоянию на начало текущего года это для всех смартфонов является лучшим приложением, выпущенным корпорацией Microsoft.
По словам производителя, новая версия ПО имеет повышенную стабильность, производительность, лучше совместима с любым сайтом, где применяется много разных скриптов. В новой версии Microsoft Edge реализована полноценная поддержка ОС Android 8.0 Oreo. При этом иконка программы стала адаптивной, система уведомлений работает правильно и корректно. Американская корпорация смогла улучшить функции «Непрерывный просмотр», за счёт которой можно начать присматривать сайт на ПК, а закончить на телефоне.
Также изменился алгоритм режима чтения, благодаря которому любые сайты можно адаптировать под экран смартфона. Microsoft Edge распространяется бесплатно. В ней отсутствует реклама. По состоянию на начало текущего года это для всех смартфонов является лучшим приложением, выпущенным корпорацией Microsoft.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30