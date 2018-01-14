Информация о существовании НЛО скоро будет раскрыта - Эксперты

Роберт Бигелоу вложил в проект Пентагона 22 млн доллара, после чего эксперты проверили все факты, связанные со столкновениями воздушного транспорта людей и НЛО. Они имеют записи и видео доказательств, зафиксировавших такие контакты. Также сам бизнесмен отмечает, что в компании есть вещества, которые были извлечены из останков внеземных кораблей вместе с частицами металла.Несмотря на молчание властей, исследователи предполагают, что люди начнут постепенно узнавать правду. Пока это не происходило из-за их неподготовленности, но сейчас ситуация изменилась. Только астрономы окончательно разуверились в гуманоидах и пытаются объяснить все с научной точки зрения.