Информация о существовании НЛО скоро будет раскрыта - Эксперты
Американские эксперты уверены, что информация о существовании НЛО скоро будет раскрыта. Власти выделяют огромные средства для исследования в данном направлении, так что результаты должны быть положительными.
Роберт Бигелоу вложил в проект Пентагона 22 млн доллара, после чего эксперты проверили все факты, связанные со столкновениями воздушного транспорта людей и НЛО. Они имеют записи и видео доказательств, зафиксировавших такие контакты. Также сам бизнесмен отмечает, что в компании есть вещества, которые были извлечены из останков внеземных кораблей вместе с частицами металла.
Несмотря на молчание властей, исследователи предполагают, что люди начнут постепенно узнавать правду. Пока это не происходило из-за их неподготовленности, но сейчас ситуация изменилась. Только астрономы окончательно разуверились в гуманоидах и пытаются объяснить все с научной точки зрения.
Роберт Бигелоу вложил в проект Пентагона 22 млн доллара, после чего эксперты проверили все факты, связанные со столкновениями воздушного транспорта людей и НЛО. Они имеют записи и видео доказательств, зафиксировавших такие контакты. Также сам бизнесмен отмечает, что в компании есть вещества, которые были извлечены из останков внеземных кораблей вместе с частицами металла.
Несмотря на молчание властей, исследователи предполагают, что люди начнут постепенно узнавать правду. Пока это не происходило из-за их неподготовленности, но сейчас ситуация изменилась. Только астрономы окончательно разуверились в гуманоидах и пытаются объяснить все с научной точки зрения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10