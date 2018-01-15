В NASA испытали систему GPS на основе пульсаров

Главной задачей навигационной системы являлось отслеживание местоположения МКС на орбите Земли. Для этого аппарат NICER изучал четыре пульсара, благодаря сигналам которых и находилась заданная точка орбиты космической станции. Для проверки истинности результата, ученые обратись за помощью к обычной навигации по GPS. Оказалось, что аппарат NICER определял местоположение станции в пределах радиуса в 16 километров.В NASA утверждают, что технология предоставляет результат с точностью в несколько метров. Тем не менее, инженеры уверены, что в условиях космического пространства такая точность ни к чему.