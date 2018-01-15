В NASA испытали систему GPS на основе пульсаров
Специалисты из NASA провели успешное тестирование космической навигационной системы, которая работает на основе отслеживания рентгеновского излучения пульсаров. В исследовании участвовал аппарат NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), который работает на борту Международной космической станции.
Главной задачей навигационной системы являлось отслеживание местоположения МКС на орбите Земли. Для этого аппарат NICER изучал четыре пульсара, благодаря сигналам которых и находилась заданная точка орбиты космической станции. Для проверки истинности результата, ученые обратись за помощью к обычной навигации по GPS. Оказалось, что аппарат NICER определял местоположение станции в пределах радиуса в 16 километров.
В NASA утверждают, что технология предоставляет результат с точностью в несколько метров. Тем не менее, инженеры уверены, что в условиях космического пространства такая точность ни к чему.
Главной задачей навигационной системы являлось отслеживание местоположения МКС на орбите Земли. Для этого аппарат NICER изучал четыре пульсара, благодаря сигналам которых и находилась заданная точка орбиты космической станции. Для проверки истинности результата, ученые обратись за помощью к обычной навигации по GPS. Оказалось, что аппарат NICER определял местоположение станции в пределах радиуса в 16 километров.
В NASA утверждают, что технология предоставляет результат с точностью в несколько метров. Тем не менее, инженеры уверены, что в условиях космического пространства такая точность ни к чему.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00