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В NASA испытали систему GPS на основе пульсаров
Специалисты из NASA провели успешное тестирование космической навигационной системы, которая работает на основе отслеживания рентгеновского излучения пульсаров. В исследовании участвовал аппарат NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), который работает на борту Международной космической станции.

В NASA испытали систему GPS на основе пульсаров


Главной задачей навигационной системы являлось отслеживание местоположения МКС на орбите Земли. Для этого аппарат NICER изучал четыре пульсара, благодаря сигналам которых и находилась заданная точка орбиты космической станции. Для проверки истинности результата, ученые обратись за помощью к обычной навигации по GPS. Оказалось, что аппарат NICER определял местоположение станции в пределах радиуса в 16 километров.

В NASA утверждают, что технология предоставляет результат с точностью в несколько метров. Тем не менее, инженеры уверены, что в условиях космического пространства такая точность ни к чему.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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