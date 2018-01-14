Honeywell выпускает свой «умный дом», соединив четыре гаджета в один

Стоит отметить, что Honeywell Smart Home Security System в себе соединяет всё, что может войти в технологию будущего: дружелюбие, полезность, автоматичность, безопасность. Honeywell оборудовала своё современное устройство HD камерой, микрофоном, динамиком, благодаря чему система не уступает конкурентам. При помощи камеры можно осуществлять общение с родными, которые находятся дома, отдавать команды для выполнения заданий. Имеет место функция распознавания лица. Колонка является портативной. Она работает на батарейках.Устройство оснащается голосовым помощником Amazon, являясь улучшенной версией современного динамика Echo. Версия Honeywell Smart Home Security System для предзаказа является доступной за $375.