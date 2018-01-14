АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Honeywell выпускает свой «умный дом», соединив четыре гаджета в один
Компания Honeywell для предзаказа выставила свою современную систему «умного дома». Особенностью данной системы является предоставление функциональности четырёх устройств в одной оболочке.

Honeywell выпускает свой «умный дом», соединив четыре гаджета в один

Стоит отметить, что Honeywell Smart Home Security System в себе соединяет всё, что может войти в технологию будущего: дружелюбие, полезность, автоматичность, безопасность. Honeywell оборудовала своё современное устройство HD камерой, микрофоном, динамиком, благодаря чему система не уступает конкурентам. При помощи камеры можно осуществлять общение с родными, которые находятся дома, отдавать команды для выполнения заданий. Имеет место функция распознавания лица. Колонка является портативной. Она работает на батарейках.

Устройство оснащается голосовым помощником Amazon, являясь улучшенной версией современного динамика Echo. Версия Honeywell Smart Home Security System для предзаказа является доступной за $375.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости