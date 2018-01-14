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В Турции во время посадки чуть не свалился в море пассажирский Boeing
Как сообщило новостное агентство Anadolu, авиалайнер Boeing 737-800, перевозящий больше 160 человек, выбросило со взлетно-посадочной полосы, когда он заходил на посадку. Он упал со скалы вчера вечером 13 января. Чрезвычайная ситуация произошла в городе Трабзон (Турция).

В Турции во время посадки чуть не свалился в море пассажирский Boeing


Согласно обнародованным в местной прессе фотоданным, авиалайнер замер на склоне, возвышающемся над Черным морем.

Чрезвычайная ситуация произошла с Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Pegasus, когда он заходил на посадку. В какой-то момент самолет занесло и выбросило со взлетно-посадочной полосы. Из 162 пассажиров и членов команды никто не пострадал, отделавшись лишь нешуточным страхом. Несколько рейсов из аэропорта в связи с чрезвычайной ситуацией были отменены, но аэропорт уже возобновил свою работу.

Спасательные службы предприняли шаги по тушению возможных пожаров. Причина чрезвычайной ситуации в данное время расследуется.
В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 20:08
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