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Экс-участница "Дома-2" рассказала о тайнах проекта и оказалась за воротами
Кристина Раввинская, которая была участницей "Дома-2" совсем недолго, оказалась за воротами, когда поведала о том, что на самом деле происходит в рамках популярного реалити-шоу.

Как рассказала Кристина, верить в случайности в творении ТНТ не нужно, потому что всё, что творится в приделах периметра, является воплощением в жизнь заранее написанного сценария. И именно из-за этого девушка, по её же словам, была изгнана с телестройки.

Экс-участница "Дома-2" рассказала о тайнах проекта и оказалась за воротами

Кристина также дала знать о своих впечатлениях от ведущих проекта. Больше всех ей понравились Ольга Бузова и Юлия Ефременкова, так как они добрые и простые. Ксения Бородина ей не понравилась из-за своего высокомерия и убогости.

Прошлась девушка и по участникам "Дома-2", сказав о них следующее: Роман Гриценко любимец всех, Александра Черно правда хочет найти себе парня, Дмитрий Дмитренко – поистине глуп, Ольга Рапунцель же умна, но хочет казаться глупее, Иосиф Оганесян - отличный актер, а Александра Шева – добрая глупышка.

Кроме того, Раввинской очень понравились пары Роман Капаклы и Марина Африкантова и Алексей Купин и Майя Донцова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:30
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