Apple презентованы рекламные видео для iPad Pro и iPhone X

Видеоролик для iPad Pro является основанным на истории девочки Скаут, ранее снимавшейся в ролике для американской компании Apple. Девочка катается на велосипеде. Она замечает мужчину, который читает прессу на лавке. Грустный вид мужчины ей не нравится. Она «разукрашивает» это, с добавлением на iPad Pro домашнюю утварь. Героиня для данного ролика использует камеру TrueDepth, обеспечивающую дополненную реальность.При этом в рекламе iPhone X, съёмку также выделили, как главную особенность. Но больше внимания там уделили режиму Portrait Lighting. Он обеспечивает студийное качество для снимков. Многие интернет-пользователи высоко оценили рекламу Apple. Другие заметили, что попытки Apple внедрить новинки не оправдывают пока высокую цену новых современных гаджетов.