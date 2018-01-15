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Apple презентованы рекламные видео для iPad Pro и iPhone X
Apple презентован рекламный видеоролик для последней выпущенной продукции - iPhone X и iPad Pro. В роликах акцент сделан на главных особенностях устройств.

Apple презентованы рекламные видео для iPad Pro и iPhone X

Видеоролик для iPad Pro является основанным на истории девочки Скаут, ранее снимавшейся в ролике для американской компании Apple. Девочка катается на велосипеде. Она замечает мужчину, который читает прессу на лавке. Грустный вид мужчины ей не нравится. Она «разукрашивает» это, с добавлением на iPad Pro домашнюю утварь. Героиня для данного ролика использует камеру TrueDepth, обеспечивающую дополненную реальность.


При этом в рекламе iPhone X, съёмку также выделили, как главную особенность. Но больше внимания там уделили режиму Portrait Lighting. Он обеспечивает студийное качество для снимков. Многие интернет-пользователи высоко оценили рекламу Apple. Другие заметили, что попытки Apple внедрить новинки не оправдывают пока высокую цену новых современных гаджетов.

Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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