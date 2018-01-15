Apple презентованы рекламные видео для iPad Pro и iPhone X
Apple презентован рекламный видеоролик для последней выпущенной продукции - iPhone X и iPad Pro. В роликах акцент сделан на главных особенностях устройств.
Видеоролик для iPad Pro является основанным на истории девочки Скаут, ранее снимавшейся в ролике для американской компании Apple. Девочка катается на велосипеде. Она замечает мужчину, который читает прессу на лавке. Грустный вид мужчины ей не нравится. Она «разукрашивает» это, с добавлением на iPad Pro домашнюю утварь. Героиня для данного ролика использует камеру TrueDepth, обеспечивающую дополненную реальность.
При этом в рекламе iPhone X, съёмку также выделили, как главную особенность. Но больше внимания там уделили режиму Portrait Lighting. Он обеспечивает студийное качество для снимков. Многие интернет-пользователи высоко оценили рекламу Apple. Другие заметили, что попытки Apple внедрить новинки не оправдывают пока высокую цену новых современных гаджетов.
Видеоролик для iPad Pro является основанным на истории девочки Скаут, ранее снимавшейся в ролике для американской компании Apple. Девочка катается на велосипеде. Она замечает мужчину, который читает прессу на лавке. Грустный вид мужчины ей не нравится. Она «разукрашивает» это, с добавлением на iPad Pro домашнюю утварь. Героиня для данного ролика использует камеру TrueDepth, обеспечивающую дополненную реальность.
При этом в рекламе iPhone X, съёмку также выделили, как главную особенность. Но больше внимания там уделили режиму Portrait Lighting. Он обеспечивает студийное качество для снимков. Многие интернет-пользователи высоко оценили рекламу Apple. Другие заметили, что попытки Apple внедрить новинки не оправдывают пока высокую цену новых современных гаджетов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00