Ученые: Нашей планете угрожает астероид с размерами Тунгусского метеорита
Ученые сообщили СМИ об опасном астероиде, имеющим размеры Тунгусского метеорита. Объект KI-9143 приближается к нашей планете и может обрушиться на нее в феврале нынешнего года.
Полет небесного тела был замечен не так давно, но в 90-х годах специалисты уже видели его с помощью приборов. Они исследовали объект, а также говорили, что при столкновении с Землей может быть уничтожен целый район с населением.
Взрыв астероида приравнивается к десяткам мегатонн тротила, но на пути опасного космического осколка есть пояса метеоритов. Только они способны остановить его движение, но пока ученые думают позитивно и считают, что планета не будет подвергнута масштабной катастрофе на протяжении 15 лет.
Полет небесного тела был замечен не так давно, но в 90-х годах специалисты уже видели его с помощью приборов. Они исследовали объект, а также говорили, что при столкновении с Землей может быть уничтожен целый район с населением.
Взрыв астероида приравнивается к десяткам мегатонн тротила, но на пути опасного космического осколка есть пояса метеоритов. Только они способны остановить его движение, но пока ученые думают позитивно и считают, что планета не будет подвергнута масштабной катастрофе на протяжении 15 лет.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:40