Ученые: Нашей планете угрожает астероид с размерами Тунгусского метеорита

Полет небесного тела был замечен не так давно, но в 90-х годах специалисты уже видели его с помощью приборов. Они исследовали объект, а также говорили, что при столкновении с Землей может быть уничтожен целый район с населением.Взрыв астероида приравнивается к десяткам мегатонн тротила, но на пути опасного космического осколка есть пояса метеоритов. Только они способны остановить его движение, но пока ученые думают позитивно и считают, что планета не будет подвергнута масштабной катастрофе на протяжении 15 лет.